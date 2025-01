ROMA (ITALPRESS) – “E’ importante che i bimbi stiano bene. Se hanno fame allattateli, in modo che non piangano. Se hanno caldo cambiateli. Ma che siano a loro agio, perchè oggi comandano loro. E noi dobbiamo servirli con il sacramento, con le preghiere”. Così Papa Francesco si è rivolto ai genitori di 21 neonati, a cui stamane, durante la messa nella Cappella Sistina, in Vaticano, ha amministrato il sacramento del battesimo.

“Oggi, ciascuno di voi, genitori, e la Chiesa stessa dà il dono più grande, il dono della fede, ai bambini”, ha sottolineato il Santo Padre.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).

