PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini non si ferma più. Raggiungendo per la prima volta in carriera gli ottavi al Roland Garros, la 28enne tennista di Castelnuovo di Garfagnana è diventata la seconda italiana dopo Sara Errani (2012), sua compagna nel torneo di doppio, ad approdare tra le migliori sedici nei primi due Slam dell’anno. Nell’ennesima giornata parigina rovinata dalla pioggia, con un clima invernale più che primaverile, la toscana, n.15 del ranking e del seeding, ha battuto al terzo turno per 6-1 3-6 6-0, in poco più di un’ora e mezza di partita, la canadese Bianca Andreescu, n.228 WTA (arrivata fino al n.4 nel 2019), in gara con il ranking protetto. “Jas” centra così per la seconda volta un posto negli ottavi in un Major (le era già accaduto all’Australian Open lo scorso gennaio). Paolini, che sulla terra battuta parigina non era mai andata oltre il secondo turno, ha complessivamente servito meglio ottenendo percentuali di punti superiori sia con la prima che con la seconda di servizio ed ha messo a referto 26 vincenti a fonte di 14 gratuiti: Andreescu di vincenti ne ha tirati ancora di più, 29, ma ha commesso anche molti più errori, 24. Lunedì negli ottavi Paolini, che è già virtualmente la n.14 della classifica mondiale, troverà dall’altra parte della rete la russa Elina Avanesyan, n.70 del ranking, che ha confermato il piazzamento dello scorso anno eliminando per 3-6 6-3 7-6(10-6), dopo quasi tre ore di lotta, la finalista dell’Australian Open, la cinese Zheng Qinwen, n.8 del ranking e 7 del tabellone: tra le due non ci sono precedenti. Negli ottavi era già approdata un’altra azzurra, Elisabetta Cocciaretto, attesa nella sfida per un posto nei quarti dalla statunitense Coco Gauff, testa di serie numero 3 del torneo.

