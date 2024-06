FIRENZE (ITALPRESS) – “Mi rendo conto di essere in un club glorioso, darò tutto per questa società e per dei tifosi che da sempre mi impressionano per la loro appartenenza”. Queste le parole di Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina, intervenuto nel corso dell’incontro con la stampa avvenuto presso il Viola Park Rocco B. Commisso. “Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Rocco Commisso, mi ha colpito il suo grande entusiasmo, oltre alla passione e ai valori umani che mi hanno trasmesso tanta energia – ha detto il neo tecnico viola -. Ringrazio anche Ferrari e Pradè che mi hanno voluto fortemente qui, trovando da subito l’intesa su tutto. Sono felice di essere nell’ambiente Fiorentina, so di rappresentare un club glorioso e con una grande storia, oltre ad essere una società molto importante. Darò tutto me stesso per questa società, cercando di raggiungere grandi obiettivi e dando gioia a dei tifosi incredibili che da sempre mi colpiscono per l’appartenenza a questi colori”. Palladino (contratto biennale per lui) prende il posto di Vincenzo Italiano.

