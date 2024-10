Palermo,Alongi “Importante collaborare con cittadini su differenziata”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il posizionamento delle macchine mangiaplastica è andato oltre ogni nostra aspettativa: stiamo lavorando anche su altro, a fine mese arriveranno le bilance da collocare nei centri di raccolta per incentivare i cittadini a portare lì una serie di rifiuti ingombranti e non solo. Dobbiamo lavorare sulla collaborazione, perché da soli non si va da nessuna parte". Lo ha detto l'assessore comunale all'Ambiente di Palermo Pietro Alongi in occasione della presentazione di Casa Corepla, il laboratorio formativo itinerante per le scuole ideato dal Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. xd8/col3/gtr