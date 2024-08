Palermo ricorda Paolo Giaccone, medico ucciso dalla mafia

PALERMO (ITALPRESS) - Ucciso dalla mafia per aver detto no alla pressanti richieste di alterare una perizia ed evitare l'incriminazione di un boss: Paolo Giaccone se ne andava l'11 agosto del 1982, freddato da cinque proiettili tra i viali del Policlinico di Palermo che oggi porta il suo nome. Quarantadue anni dopo, Giaccone - che era docente ordinario di Medicina legale e consulente per il Tribunale - è stato ricordato con una cerimonia sul luogo dell'eccidio.