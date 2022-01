Palermo, Ponte Corleone: lunghe code anche in direzione Trapani

Non c’è pace per gli automobilisti palermitani e per i pendolari che giungono a Palermo dalla provincia. Il Comune ha installato i new jersey sul Ponte Corleone anche in direzione trapani. Il che ha causato nuovi importanti disagi al traffico che ha raggiunto code chilometriche. mra/abr/gtr/