Palermo, Orlando “Aggressione omofoba offesa a città, approvare legge Zan”

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha partecipato alla manifestazione in piazza Verdi per esprimere solidarietà e vicinanza alla coppia omosessuale aggredita in via Maqueda. Un'occasione per ribadire l'importanza dell'approvazione del ddl Zan. mgg/