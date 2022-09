Palermo, Lagalla “Piano rifiuti pronto, sì al termovalorizzatore”

"Il servizio di raccolta rifiuti va meglio organizzato", "noi entro il 20 settembre presenteremo un piano da 60 milioni di euro per l'acquisto di mezzi e per il potenziamento della raccolta differenziata". Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che in un'intervista all'Italpress dice "sì" all'inceneritore. fsc/gtr/gsl