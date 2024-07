Palermo, Colucciello “Sforzo massimo per trovare chi appicca incendi”

PALERMO (ITALPRESS) - "Quest'anno stiamo facendo tutto il possibile per prevenire gli incendi. L'amministrazione comunale si è sbracciata per raggiungere il risultato migliore. L'ipotesi roghi zero sarà difficile ma abbiamo messo in campo ogni sforzo per avere ogni possibilità in più di intercettare chi l'incendio lo appicca". Così il comandante della polizia municipale di Palermo, Angelo Colucciello, a margine della presentazione del "Piano prevenzione antincendi" del Comune di Palermo nella sala del comando della polizia municipale di via La Malfa. col3/gtr