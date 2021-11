Palermo, Clinica Candela: ambulatori gratuiti per donne in gravidanza

Ambulatori gratuiti per le donne in gravidanza. Li offre la clinica Candela di Palermo alle future mamme, per tutto il periodo della gestazione. Il percorso assistenziale prevede la collaborazione e l'integrazione tra il reparto di ostetricia e di neonatologia. mra/abr/red