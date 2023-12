Palermo, Cannella “Evento importante ritorno Coppa degli Assi”

PALERMO (ITALPRESS) - "Il ritorno alla Favorita di Palermo della Coppa degli Assi, dell'equitazione, è certamente un evento importante dopo oltre un decennio che il campo ostacoli non veniva utilizzato per manifestazioni sportive". Lo afferma l'assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella. La "Coppa degli Assi" e la "Fiera Mediterranea del Cavallo" sono organizzate dalla Regione Siciliana con il supporto tecnico della Fiera di Verona, il patrocinio del Comune di Palermo, dell'Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo e con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. col/sat/mgg/gsl