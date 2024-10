Palermo, Cannella “Accordo Lagalla-Mpa non cambia equilibri interni”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'Mpa non ha consiglieri comunali, quindi sono certo che l'accordo con il sindaco non crea alcuno scompiglio: il primo cittadino può in piena autonomia federarsi come meglio crede, ma gli equilibri interni non cambiano". Lo sottolinea il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella a margine della presentazione della Domenica favorita, tenutasi al Museo Pitré. "Bastava dire a Faraone che essendo lui e Renzi senza casa politica quello che gli serviva era un luogo dove fare la doccia, visto che si sono presentati a Palazzo d'Orleans in accappatoio - prosegue Cannella, - Quello che è successo non coinvolge il Comune, perché i ponti con Italia Viva erano stati tagliati già da tempo: è una compagine completamente diversa, sono certo che le avvisaglie di crisi siamo assolutamente rientrate".