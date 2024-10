Palermo, Aricò “Fondazione Falcone riferimento per il mondo intero”

PALERMO (ITALPRESS) - "La Fondazione Falcone sta facendo su un grandissimo lavoro, ed è un riferimento non soltanto per i tanti giovani siciliani, ma per l'intero mondo. Il legame con gli Stati Uniti, che sono nostro punto di riferimento ormai da decenni, si potrà consolidare attraverso uno dei simboli di Palermo, rappresentato non solo dalla memoria di Giovanni Falcone ma dalla fondazione stessa che sta creando una sorta di fucina dell'intelligenza e del riscatto dell'intera Sicilia". Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, a margine dell'inaugurazione dell'American Corner Palermo all'interno del 'Museo del presente' a Palazzo Jung. xd8/col3/gsl