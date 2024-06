Palermo, Alongi “Entro 2025 differenziata nel 90% del territorio”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questa nuova campagna per la raccolta dei cartoni per le bevande è un ulteriore dimostrazione che Rap sta lavorando affinché la raccolta differenziata possa aumentare e perfezionarsi. E' chiaro che questo va legato all'azione che stiamo facendo per ampliare il servizio nella territorio. Noi ci diamo uno step dove prevediamo entro il 2025 di potere fare la differenziata in almeno il 90 per cento della città di Palermo". Lo ha detto l'assessore alle Politiche ambientali del Comune di Palermo, Pietro Alongi, a margine della presentazione della campagna di comunicazione "Nella plasticaaaa?? Sì", per le nuove modalità di raccolta dei cartoni per le bevande, del Consorzio Nazionale recupero e riciclo degli imballaggi cellulosici (Comieco), in collaborazione con il Comune di Palermo e RAP, presentata nel capoluogo siciliano. col3/gtr