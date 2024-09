Palermo, Alongi “Campo Favorita polmone verde riqualificato”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo polmone verde riqualificato e ristrutturato oggi è una struttura all'altezza del compito che dovrà svolgere perché qui parteciperanno centinaia per la nuova edizione della Coppa degli Assi. Il Comune in sinergia con la Regione ha fatto un lavoro straordinario. Questo spazio è un polmone verde nel cuore dalla città di Palermo e noi riteniamo che non possa essere utilizzato soltanto in occasione di questi eventi, ma va vissuto e riutilizzato meglio facendolo fruire ai cittadini palermitani, perché riteniamo che questo sia la vera forza di questo luogo. Lavoreremo insieme con la regione affinché si sviluppi questa collaborazione per utilizzare al meglio questa struttura tutti l'anno". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi, in occasione dell'apertura della 60ma edizione degli "Internazionali di Sicilia", al campo ostacoli "La Favorita" a Palermo, dove si terrà anche l'edizione 2024 della Coppa degli Assi in programma, dal 20 al 22 e dal 26 al 29 settembre, negli storici campi in erba. col3/vbo/gtr