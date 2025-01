PADOVA (ITALPRESS) – Nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, nella serata di sabato 18 gennaio, una pattuglia della Questura di Padova, in zona Stazione, verso le ore 21.30, interveniva in questa via Mameli, laterale di via Tommaseo dove era stata vergata su una vetrata, con vernice spray di colore nero, la scritta offensiva e denigratoria contro i poliziotti etichettati “Sbirri petasse”, con chiaro riferimento dispregiativo al significato della parola, che significa “meretrice” o “insetto assassino” da petax. La segnalazione alla Sala Operativa della Questura perveniva attraverso l’applicativo “YOUPOL” grazie ad una cittadina che, avendo notata la scritta denigratoria contro la Polizia, aveva prontamente allertato la Sala Operativa della Questura. Sul posto, oltre agli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico intervenivano anche gli agenti della Digos e della Polizia Scientifica che davano avvio agli accertamenti ed approfondimenti investigativi acquisendo le immagini dai sistemi di video sorveglianza afferenti alla zona di via Tommaseo ed all’area della Stazione Ferroviaria. La Digos ha inviato alla Procura della Repubblica di Padova un’informativa di reato per Vilipendio delle Istituzioni.(ITALPRESS).

Foto: Polizia di Stato Padova