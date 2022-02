PAC 2000A Conad dona 2 ecografi a neonatologia Ospedale di Perugia

In occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, PAC 2000A Conad ha consegnato un assegno da 78mila all'AULCI (Associazione Umbra per la Lotta alle Cardiopatie Infantili), per l'acquisto di due ecografi di ultima generazione da donare alla Neonatologia dell'Ospedale di Perugia.