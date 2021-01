P.A., Confintesa “Troppe norme non vengono attuate”

"Viviamo in una Repubblica incompiuta, così come è incompiuta la Costituzione, con alcuni articoli che non sono applicati. A cascata sono incompiute tante norme, che sono tanto belle e dettagliate ma vengono applicate parzialmente o vengono completamente ignorate". Lo ha detto all'Italpress il segretario generale di Confintesa, Francesco Prudenzano. mac/sat/red