Osteopati, Sciomachen (ROI) “Aperto dialogo sulle prospettive future”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo celebrato un avvenimento importante, cioè la pubblicazione in Gazzetta del decreto sulla professione dell’osteopatia. Abbiamo aperto un dialogo sulle prospettive future e sul completamento dell’ultimo decreto che manca per completare l’iter della legge e quindi l’istituzione di questa professione nel nostro Paese". A dirlo Paola Sciomachen, presidente del ROI - Registro degli Osteopati d’Italia, in occasione di un convegno alla Camera dal titolo "Il futuro dell’Osteopatia dopo la definizione del percorso di laurea". spf/fsc/gtr