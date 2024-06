NUORO (ITALPRESS) – “Vogliamo costruire un percorso con il territorio, con i pazienti, coi medici e parlare dei problemi concreti che oggi abbiamo soltanto enunciato. Sarò io a chiedere a breve la convocazione della conferenza sociosanitaria territoriale per iniziare a lavorare”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, presente all’incontro all’ospedale San Francesco di Nuoro insieme a oltre 100 persone tra operatori sanitari, consiglieri regionali e amministratori. A rappresentare la Giunta anche l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi. “Questo ospedale va rilanciato – ha detto Bartolazzi – ma per fare questo lo dobbiamo rendere attrattivo con medici di livello che possano preparare altri medici. Dobbiamo poter programmare, lavorare con le università e ampliare la rete formativa, con gli specializzandi anche negli ospedali di altre zone della Sardegna, in accordo con le Università di Cagliari e Sassari”. Durante l’incontro si è parlato dei principali problemi che affliggono la sanità nel territorio, come il blocco del reparto di Ortopedia, le carenze della neurochirurgia e i guai del Pronto Soccorso che attualmente dispone di soli 5 medici operativi.

– Foto: Ufficio stampa Regione Sardegna –

