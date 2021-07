TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Record italiano per Daisy Osakue

nel lancio del disco ai Giochi Olimpici di Tokyo. Con 63,66

l’azzurra ha eguagliato il primato stabilito nel 1996 da Agnese

Maffeis, ottenendo la qualificazione alla finale con la quinta

miglior misura.

“E’ un onore poter raggiungere finalmente questo record della Maffei ed è un onore poter rappresentare l’Italia” dice con gioia Daisy Osakue per il record italiano nel lancio del disco che le ha regalato la finale olimpica a Tokyo. “Sono andata a lanciare e ho pensato: ‘O mi rompo io oppure la gabbià. In quel lancio c’è tanto: una stagione iniziata bene, poi complicatasi con l’infortunio che mi ha fatto pensare di non riuscire ad arrivare qui e invece sono in una finale olimpica. Ora mi faccio una doccia fredda”, ha aggiunto l’azzurra.

(ITALPRESS).