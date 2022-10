PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Filippo Ganna ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento individuale ai Mondiali su pista in Francia. L’azzurro, fresco detentore del record dell’ora, ha stabilito anche il nuovo record mondiale in 3’59″636; argento per l’altro italiano Jonathan Milan, secondo in una finale tutta tricolore.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com