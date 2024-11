TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto maschile sbanca Tunisi e trionfa nella prima gara a squadre della Coppa del Mondo che apre il nuovo quadriennio olimpico. Ieri era stata doppietta azzurra nell’individuale femminile, oggi i ragazzi del CT Stefano Cerioni hanno risposto con una prova super nel Team Event: Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Giulio Lombardi e Alessio Foconi hanno vinto l’oro con una prestazione strepitosa, il cui punto esclamativo è stato sancito dal successo in rimonta (45-43) in una splendida finale contro gli Stati Uniti. Quinto posto invece per il team femminile che si schierava con Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena Tangherlini.

La grande gara del quartetto maschile composto da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Giulio Lombardi e Alessio Foconi è iniziata con la vittoria contro l’Ucraina negli ottavi di finale per 45-25. La squadra del CT Cerioni ha poi superato nei quarti la Corea con il punteggio di 45-30 entrando così tra le “top 4”. Ancora un successo per gli azzurri in semifinale con un netto 45-27 sulla Francia, valso la possibilità di vincere l’oro all’esordio stagionale. In finale, dopo una solida prestazione di squadra, grande acuto di Guillaume Bianchi nella frazione conclusiva che ha regalato la vittoria per 45-43 sugli Usa e ha fatto suonare l’Inno di Mameli per l’Italia dei fiorettisti. Finisce al quinto posto la prova del team azzurro nella gara femminile. Il quartetto composto da Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena Tangherlini ha iniziato la giornata con il successo netto per 45-11 sulla Turchia. Nei quarti di finale lo stop dopo un match molto intenso contro l’Ucraina con il risultato di 45-43. Le azzurre si sono poi riprese con la vittoria nel tabellone dei ripescaggi prima contro il Canada (45-27) e poi con la Polonia (45-17) chiudendo così in quinta piazza. Si conclude con tre medaglie la prima prova stagionale di Coppa del Mondo per il fioretto azzurro del ct Cerioni. A Tunisi, oltre all’oro della squadra maschile di questa sera, ieri la splendida doppietta azzurra con la vittoria di Martina Favaretto e l’argento di Arianna Errigo dopo la finale tutta italiana.

