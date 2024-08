ROMA (ITALPRESS) – A poche ore dalla medaglia d’argento nella mixed junior relay, l’Italia del triathlon vince l’oro nell’Europe Triathlon Mixed Relay Championship di Balikesir ed è tripudio azzurro in Turchia. La squadra azzurra composta da Euan De Nigro (C.S. Carabinieri), Sharon Spimi (G.S. Fiamme Oro), Nicola Azzano (C.S Carabinieri) e Carlotta Missaglia (C.S. Carabinieri – Valdigne Triathlon) regola con una fantastica volata la Germania e conquista il titolo di team campione europeo di Triathlon Mixed Relay, succedendo nell’albo d’oro alla Germania campione 2023 sempre a Balikesir. Gli azzurri hanno lottato sin dalla prima frazione, Euan De Nigro è stato sempre nelle prime posizioni ed al cambio ha portato l’Italia al secondo posto, Sharon Spimi ha visto andar via la Francia e ha cambiato in seconda posizione all’interno di un gruppo allungato di cinque. Nicola Azzano è rientrato sulla Francia in T1 insieme a Germania, Gbr e Ungheria, riuscendo a cambiare in prima posizione grazie alla sua frazione di corsa. Carlotta Missaglia ha visto il rientro di Francia, Gbr, Germania e Ungheria nella frazione di nuoto con ingresso compatto in T1, ha provato senza successo ad andar via nel ciclismo e con una frazione di corsa palpitante fino all’ultimo centimetro di percorso, ha tagliato il traguardo alzando al cielo lo striscione d’arrivo battendo in volata la Germania ultima a resistere alla progressione azzurra. Il podio europe mixed relay, che ha visto l’Italia sul gradino più alto, è stato completato dal secondo posto della Germania con Jan Diener Julia Bròcker Eric Diener Marlene Gomez-Goggel e dal terzo della Gran Bretagna con la squadra composta da Hamish Reilly, Libby Coleman, Marcus Dey e Bethany Cook. L’Italia ha chiuso la rassegna continentale di Balikesir con l’oro di Azzano e l’argento di De Nigro nella gara individuale elite, l’oro di De Nigro nella categoria Under 23, l’argento Junior nella Mixed Relay con Cultore, Crociani, Pelliciardi e McDowell e questo oro nella Mixed Relay. Sono così cinque le medaglie italiane, tre ori e due argenti che permettono all’Italia del triathlon di fare con fiducia il primo passo verso il prossimo quadriennio olimpico che porterà a Los Angeles 2028.

