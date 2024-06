MILANO (ITALPRESS) – La tedesca Darja Varfolomeev si è aggiudicata il concorso generale individuale della tappa italiana della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e l’oro dell’intero Circuito Fig, alla fine di un percorso iniziato ad Atene e proseguito con Sofia, Baku e Tashkent, fino all’epilogo casalingo sotto la Madonnina. La neo campionessa iridata, con una prestazione maiuscola, sale sul gradino più alto del podio meneghino con il totale di 140.050. Piazza d’onore per la sua principale rivale, la numero due planetaria, Sofia Raffaeli, che si deve arrendere di fronte all’exploit teutonico. L’agente delle Fiamme Oro, infatti, si ferma a quota 137.050, chiudendo l’ultimo all around stagionale sulla piazza d’onore con un programma di livello assoluto. Terza posizione per l’ucraina Viktoriia Onopriienko, che con 133.250 precede le altre etoile del momento: la connazionale Taisiia Onofriichuk (132.950), la tedesca Margarita Kolosov (132.400), la slovena Ekaterina Vedenneva (132.200), la ginnasta neutrale Alina Harnasko (132.150) e l’uzbeka Takhmina Ikromova (131.250). Domani la 20enne di Chiaravalle sarà in gara in tutte le finali di specialità – in diretta su La7 dalle ore 14.00 – grazie al primo punteggio ottenuto al cerchio, il secondo a palla e clavette e il terzo al nastro. Nessuna finale per attrezzo conquistata, invece, dall’altra individualista azzurra. L’aviere dell’Aeronautica Militare Milena Baldassarri, che a Tokyo nel 2021 ottenne per la FGI il miglior piazzamento individuale di sempre, ha concluso in 16^ posizione con il punteggio complessivo di 127.200 (CE 31.700 – PA 33.000 – CV 31.800 – NA 30.700), alle spalle della francese Helene Karbanov. Domani la ravennate, allenata anche lei da Claudia Mancinelli alla Ginnastica Fabriano, sarà vicino alla sua compagna di club per trasmetterle tutta la sua forza in vista di altre quattro importanti finali.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

