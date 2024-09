GENOVA (ITALPRESS) – “La prima cosa che dobbiamo fare è rivolgerci a quella metà di elettori che non sono andati a votare alle ultime europee, oltre la metà alle comunali di Genova, quasi la metà alle ultime regionali. Sono spesso giovani, persone che sono rimaste indietro, persone che non si aspettano più niente dalla politica e sono rimaste deluse. A loro noi non diciamo ‘dateci un’apertura di credito incondizionatà, perchè spesso la politica non li ha saputi ascoltare. Gli diciamo una cosa specifica, mirata, precisa: aiutateci a cancellare una macchia dalla bandiera della Regione Liguria”. Lo ha detto Andrea Orlando, candidato alla presidenza della Regione Liguria per il centrosinistra, a margine dell’inaugurazione del suo point elettorale nel centro storico di Genova.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).