PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault 5 E-Tech Electric e Scenic E-Tech Electric hanno ottenuto la certificazione “Origine France Garantie” concessa da Bureau Veritas ai prodotti il cui assemblaggio finale avviene in Francia e in cui almeno il 50% del prezzo di costo unitario e le caratteristiche fondamentali sono acquisiti in Francia. Questa certificazione garantisce ai consumatori l’origine francese dei prodotti che acquistano. Gli auditor di Bureau Veritas analizzano il processo di produzione e verificano l’origine delle parti e componenti prima di rilasciare la certificazione. La quota del valore prodotto in Francia di Renault 5 E-Tech Electric e di Scenic E-Tech Electric si attesta rispettivamente al 69% e al 74%. Entrambi sono anche i primi veicoli 100% elettrici ad essere certificati “Origine France Garantie” da Bureau Veritas, in linea con l’obiettivo ambizioso di radicare la trasformazione elettrica della Marca Renault nell’ecosistema industriale francese.

Renault 5 E-Tech Electric, icona pop 100% elettrica, è l’emblema della strategia di rilancio e rinnovamento industriale del Gruppo Renault nonchè della svolta elettrica dell’iconica Marca. Renault 5 E-Tech Electric è il primo veicolo completamente progettato su AmpR Small, la nuova piattaforma di Ampere dedicata ai veicoli elettrici del segmento B. Anche Scenic E-Tech Electric, auto per la famiglia 100% elettrica, è prodotta a Douai, nello stesso sito in cui è nata nel 1996. L’Auto dell’Anno 2024 è progettata su una piattaforma dedicata AmpR Medium che ha reso necessario trasformare lo stabilimento storico di Douai. Entrambi i veicoli sono sviluppati da Ampere, l’entità del Gruppo Renault specializzata nei veicoli elettrici smart, il cui obiettivo è democratizzare la mobilità elettrica. Vengono prodotti presso lo stabilimento di Douai, uno dei tre siti del Centro Ampere ElectriCity.

Vera e propria industria all’avanguardia 4.0, ElectriCity è uno dei centri di produzione di veicoli elettrici più importanti e competitivi in Europa. Situato nel Dipartimento dell’Alta Francia, offre un esclusivo ecosistema locale con il 75% dei fornitori dislocati entro un raggio di 300 chilometri, in modo da consentire una produzione a ciclo breve. ElectriCity si adopera per lo sviluppo di una vera e propria “electric valley” europea, specializzata nella catena del valore dei veicoli elettrici. In 50 anni di storia, sono oltre 10 milioni i veicoli e 22 i modelli usciti dalle linee di produzione dello stabilimento di Douai. Ora qui vengono prodotte Megane E-Tech Electric, Scenic E-Tech Electric e R5 E-Tech Electric per la Marca Renault.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).