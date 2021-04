TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – I Giochi Olimpici di Tokyo potrebbero tenersi a porte chiuse. Dopo il no agli spettatori provenienti dall’estero, gli organizzatori non escludono la possibilità che anche alla popolazione giapponese venga vietato di assistere alle gare. “Se c’è il rischio che la situazione possa creare problemi al sistema sanitario, al fine di dare la massima priorità alla sicurezza, potrebbe arrivare un momento in cui dovremo decidere di andare avanti senza spettatori”, sono le parole rilasciate da Seiko Hashimoto, presidente del Comitato organizzatore di Tokyo2020, riportate da “Kyodo News”. Una decisione finale, come annunciato anche dal Cio nei giorni scorsi, è attesa per giugno vista la situazione nel Paese, dove si è registrata un’accelerazione dei contagi dovuta alla diffusione delle varianti del Covid.

(ITALPRESS).