ORE PERSE NEL TRAFFICO, ROMA SECONDA AL MONDO

Roma è la seconda città più congestionata dal traffico al mondo: lo rivela l’indagine condotta dalla Global card scorecard di Inrix, secondo cui sono 254 le ore di vita perse nel traffico da ogni cittadino capitolino. Peggio soltanto Bogotà, con 272 ore nel traffico, ma con una popolazione due volte e mezzo superiore a quella di Roma. Inoltre, mentre la situazione della metropoli colombiana ha visto un leggero miglioramento in termini percentuali, -5% rispetto al 2018, Roma è peggiorata del 16% in quantitativo di ore. Guardando alle sole città europee allora la Capitale è in cima, davanti a Dublino (246 ore), Rostov (237 ore), e Londra (227 ore). Roma è, comunque, in buona compagnia visto che Milano è la quinta città più congestionata d’Europa (settima al mondo) con 226 ore di traffico a persona e un peggioramento del 6% rispetto al 2018.

“Si tratta di una vera e propria violenza verso i cittadini, che sprecano ogni anno 254 ore nel traffico – ha spiegato in una nota il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Dati così disastrosi sono motivati dall’incapacità dell’amministrazione da un lato di incentivare l’uso dei mezzi pubblici, dall’altro di garantire un servizio di metro, bus e tram adeguato ed efficiente”. “Realmente scioccante la rilevazione del Global card scorecard di Inrix, analisi dei trend della mobilità e della congestione urbana in 200 città di 38 Paesi che rileva come Roma è la seconda città del pianeta terra per ore perse nel traffico. Un colpo mortale alla qualità della vita dei cittadini, alla salute ed in negativo chiaramente in tema ambientale e di inquinamento”. hanno scritto in una nota Piergiorgio Benvenuti, ex presidente di Ama, e Fabio

Ficosecco rispettivamente presidente nazionale e responsabile romano del movimento ecologista Ecoitaliasolidale.

(ITALPRESS).