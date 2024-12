Ordine Avvocati Milano, La Lumia “Ambrogino grande riconoscimento”

MILANO (ITALPRESS) - “È un riconoscimento di straordinaria importanza per il nostro ordine, per il nostro Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ed è la conferma che l’ordine degli avvocati di Milano è sempre al fianco delle cittadine e dei cittadini, nel senso di comunità. Abbiamo l’importantissima funzione sociale dell’avvocatura che si esplica anche attraverso iniziative come quelle dell’Organismo di composizione”. Lo ha detto Antonino La Lumia, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano, dopo la consegna dell’Attestato delle Civiche Benemerenze nella giornata degli Ambrogini d’Oro. eb/fsc