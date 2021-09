BOLOGNA (ITALPRESS) – E’ stato attivato oggi il nuovo volo diretto Bologna-Isola d’Elba, realizzato dalla compagnia Silver Air con il supporto di VisitElba e la collaborazione dell’Associazione Albergatori e degli aeroporti di Bologna e dell’Isola d’Elba. Il nuovo volo sarà operativo da giugno a settembre 2022. I voli per l’isola “dove l’estate non tramonta mai” sono acquistabili sul sito www.silverair.it dove si possono trovare anche tutte le informazioni di dettaglio. Per il 2022 la vendita sarà attiva dal 1 dicembre 2021. L’isola d’Elba, in cima alle preferenze degli italiani anche nell’estate 2021, è una meta sempre più ambita ed è costante la crescita di richieste di voli di collegamento tra l’Isola e gli hub aeroportuali nazionali e internazionali. L’istituzione della nuova tratta tra gli aeroporti La Pila Marina di Campo e Guglielmo Marconi di Bologna nasce per venire incontro a queste richieste, permettendo di provare già in questi mesi in anteprima quella che nel 2022 sarà una tratta stabile con collegamenti costanti che rappresenta una nuova “porta d’ingresso” verso l’Isola, facilitando l’arrivo italiani e stranieri.

L’Aeroporto di Bologna infatti, classificato come “aeroporto strategico” dell’area Centro – Nord nel Piano nazionale degli Aeroporti predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fatto registrare nel 2020 – anno condizionato dalla pandemia mondiale – 2,5 milioni di passeggeri, classificandosi come l’ottavo aeroporto italiano per numero di passeggeri.

Il Bologna – Elba incrementa l’offerta aeroportuale dell’Isola, oggi connessa tutto l’anno con Firenze e Pisa, e stagionalmente con Milano Linate, Lugano e La Chaud de Fonds (CH), oltre Bologna. Il collegamento con il capoluogo emiliano è particolarmente strategico anche per la connessione con i molti treni ad alta velocità che fermano nella città Emiliana. Partendo dalla stazione di Bologna, con il servizio Marconi Express si può infatti raggiungere comodamente l’aeroporto in 7 minuti e da qui imbarcarsi per un volo diretto all’Elba raggiungendo Marina di Campo in 50 minuti. Novità anche riguardo le tariffe: sono annunciate offerte per coloro che abbineranno il volo a un soggiorno in una struttura dell’Isola, carnet per i frequent flyer, tariffe differenziate per i viaggiatori con solo bagaglio a mano e, infine, agevolazioni per i residenti elbani. Il prezzo programmato dalla Compagnia SilverAir per il 2022 sarà di 200 euro + tasse per il volo di andata e ritorno.

