Operai morti nel palermitano, Albano “E’ un momento di grande dolore”

CASTELDACCIA (PALERMO) (ITALPRESS) - "Sono in veste di assessore e sono venuta qui a rappresentare il governo regionale, visto che il presidente Schifani si trova a Roma. E' un momento di dolore e vogliamo essere vicini alle famiglie che improvvisamente hanno avuto questa tragedia. Le istituzioni devono essere presenti e dare supporto. Continueremo a occuparci di rinfoltire la squadra degli ispettori del lavoro. Trentacinque ne sono arrivati lo scorso anno a luglio, ne dovrebbero arrivare altrettanti quest'anno e io sto lavorando a un concorso per oltre 100 persone. Dobbiamo fare in modo che queste stragi non accadano più". Lo ha detto l'assessore al Lavoro della Regione Siciliana Nuccia Albano che si è recata a Casteldaccia dopo l'incidente che ha causato la morte di cinque operai. xd6/pc/red