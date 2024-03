Open Fiber in Val d’Aosta, Vignuolo “Fondamentale coinvolgere ragazzi”

AOSTA (ITALPRESS) - "Questi eventi organizzati con le scuole della Valle d'Aosta hanno lo scopo di promuovere la conoscenza dell'infrastruttura di Open Fiber sul territorio. E' molto importante, perché va a confermare la presenza di un progetto di sviluppo dell'infrastruttura a banda ultra larga sul territorio valdostano. Il coinvolgimento dei ragazzi è qualcosa di prezioso e straordinario, i ragazzi che oggi frequentano le superiori sono gli adulti di domani: è necessario che siano consapevoli di tutte le opportunità e le risorse che una connettività in fibra ottica offre". Lo ha detto Roberta Vignuolo, Affari istituzionali territoriali per Piemonte e Val D'Aosta di Open Fiber, in occasione dell'incontro con le scuole valdostane. Per Vignuolo "gli studenti però non sono soltanto visti come utenti finali, anzi ci auguriamo che a seguito di eventi come questi qualcuno di loro possa essere incuriosito da questo mondo tecnologico e, chissà, magari voglia intraprendere la carriera lavorativa in un ambito sempre più importante, in quanto ha l'obiettivo di minimizzare il digital divide nel nostro Paese". col/fsc/gsl