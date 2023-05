Oncologia, Cattani “Sinergia pubblico-privato per la ricerca”

"Quella contro i tumori è una lotta che non si può affrontare da soli: è per questo che siamo davvero orgogliosi di poter supportare e promuovere progetti di ricerca indipendente dall’alto valore innovativo". Lo afferma Marcello Cattani, presidente e AD di Sanofi Italia, a margine della consegna dei premi "Research to Care - Oncology Edition".



