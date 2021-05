Omofobia, Sala “Bisogna sostenere i diritti di tutti”

"Il mio sì al Ddl Zan ritengo sia l'adesione di una città, Milano, che negli ultimi anni ha fatto moltissimo in questa direzione. Per me significa sostenere i diritti di tutti e sostenere che tutte le persone sono uguali quando si parla di diritti e di dignità". Lo dice il sindaco di Milano, Beppe Sala.