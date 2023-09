ROMA (ITALPRESS) – L’offerta UP&GO soddisfa le esigenze dei clienti Dacia, ovvero acquistare un’auto nuova perfettamente equipaggiata (UP), ottenendo la consegna in tempi più brevi (GO).

Con quest’offerta, la customer journey risulta semplificata. Al momento della configurazione del veicolo, al cliente basta scegliere colore, motorizzazione e concessionario: una soluzione semplice ed efficace “in stile Dacia”. L’offerta può variare a seconda del Paese ed in base alle caratteristiche del mercato, ma il principio della semplicità è sempre lo stesso: auto già configurate in base alle versioni e alle opzioni più apprezzate dai clienti del Brand, sempre al prezzo Dacia. Con l’offerta UP&GO, i tempi di consegna si riducono grazie a un processo industriale e di distribuzione ottimizzato fino alla consegna del veicolo: i modelli UP&GO hanno la priorità a livello di ciclo di produzione e trasporto fino al concessionario.

Questo consente ai clienti che scelgono questa offerta di ottenere un modello perfettamente equipaggiato in tempi più rapidi rispetto alle altre versioni della gamma. L’offerta UP&GO è stata lanciata a settembre 2021 in 4 Paesi – Francia, Spagna, Italia e Germania – solo per Duster. Il suo successo ha portato a estenderla nel 2022 ad altri Paesi – Romania, Belgio, Marocco, Portogallo – e ad altri modelli come Jogger e Sandero Stepway. Nel 2023, l’offerta si estende ad altri 5 Paesi – Polonia, Austria, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito- ed è ora disponibile anche in Romania per il modello Logan. In Italia, le motorizzazioni disponibili sono per Duster: GPL ECO-G 100, Diesel DCi 115 4×2; Jogger e Sandero Stepway: GPL ECO-G 100 e benzina TCe 110. A due anni dal lancio, il successo di UP&GO continua con oltre 100.000 consegne ai clienti. L’offerta, presentata online, è ordinabile presso i concessionari. In termini di mix di vendita, l’offerta UP&GO è tra le più apprezzate dai Cliente, con una preferenza che va dal 12% su Sandero Stepway e arriva al 32% su Duster e al 50% su Jogger.

