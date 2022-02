Olimpiadi Pechino 2022, come arrivare in Cina nell’era della pandemia

Benvenuti a Pechino per le Olimpiadi invernali 2022, ma per arrivarci c'è tanta strada da percorrere. A partire dalla preparazione nelle settimane precedenti fino ai due tamponi da fare e mandare in Cina 72 ore prima della partenza. In aeroporto prima della partenza si arriva con molto anticipo, la procedura burocratica da espletare è lunga, servono due ok da Pechino prima dell'imbarco. Ad attendere i passeggeri, hostess e steward sono vestiti come i medici in reparto covid e l'assistenza ai fortunati che volano per Pechino consiste nel lasciare sul sedile un sacchetto pieno di prelibatezze da gustare durante il volo. All'arrivo in Cina la scena si ripete, tutto il personale nell'aerostazione indossa tuta total body anti covid, accoglie velocemente i viaggiatori, sottoposti ad altro tampone prima di essere accompagnati in hotel dove attenderanno l'esito. Solo dopo potranno intromettersi nella bolla olimpica iniziando così la loro avventura, che andrà avanti solo se il tampone giornaliero sarà negativo. L'Olimpiade è servita! gm/