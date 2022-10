Olimpiadi 2026: Sala “No Moratti ad Milano-Cortina, serve un tecnico”

"Io pongo solo una condizione e su questa condizione sarò molto fermo: che non sia una nomina politicizzata. La la gestione deve essere in mano a un tecnico e a un manager che risponde attraverso il Consiglio di amministrazione, quindi con tutto il rispetto per la persona, dico no a Letizia Moratti come ad". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a proposito della nomina del nuovo amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina. Sottopancia: Giuseppe Sala, sindaco di Milano xa1/trl