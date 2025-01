NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Campioni che hanno scritto la storia e franchigie che continuano a marciare spedite. Sei partite nella notte Nba e ancora un successo per Oklahoma che davanti al proprio pubblico batte i Clippers 116-98 e che comanda la Western Conference senza tentennamenti. Shai Gilgeous-Alexander mette a referto 29 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, vanno in doppia cifra Jalen Williams (18), Isaiah Hartenstein (11) e, dalla panchina, Ajay Mitchell (11). I Clippers rispondono con i 26 di Amir Coffey, mentre Ivan Zubac e Mo Bamba sfiorano la doppia doppia chiudendo rispettivamente con 11 punti e 9 rimbalzi il primo, con 12 e 8 il secondo.

Vincono anche i campioni in carica. Boston, infatti, passa sul parquet dei Timberwolves imponendosi 118-115, con il solito Jayson Tatum nelle vesti del trascinatore: per lui 33 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Bene anche Derrick White (26 punti) e i Celtics vincono un match in cui Minnesota ha messo tutto in campo, con Julius Randle (27 punti, 8 rimbalzi e 9 assist) e Jaden McDaniels (19 punti e 8 rimbalzi) sugli scudi e Naz Reid che ne fa 20 dalla panchina.

In chiave playoff successo importante per i Lakers che battono 114-106 i Blazers con un grande LeBron James. Il 40enne è dominante con i suoi 38 punti (per lui anche 3 rimbalzi e 8 assist, ma soprattutto la partita numero 562 con un ‘trentellò che gli permette di raggiungere Michael Jordan), poi ci sono anche i 28 di Max Christie e la doppia doppia da 15 punti e 11 assist di Austin Reaves. Portland si tiene in partita portandone cinque in doppia cifra con i 23 punti di Anfernee Simons (23 punti), i 19 a testa di Deni Avdija (per lui anche 10 rimbalzi) e Shaedon Sharpe, i 18 di Toumani Camara e, dalla panchina, i 12 di Scoot Henderson.

Se Lebron trascina i Lakers, altrettanto fa Steph Curry che guida i Warriors al netto successo casalingo contro Philadelphia (139-105). Per il numero 30 di Golden State 100% al tiro da tre con 8 tentativi su 8 riusciti. Alla fine i punti sono 30, i rimbalzi 6 e gli assist 10. Funziona tutto tra le fila dei ‘guerrierì e i Sixers non hanno scampo nonostante la doppia doppia da 28 punti e 14 rimbalzi di Joel Embiid.

Nelle altre gare della notte vittorie per Indiana Pacers (128-115 contro Miami con 33 punti e 15 assist per Haliburton) e Brooklyn Nets (113-110 sui Bucks con 26 punti per Johnson, mentre dall’altra parte Antetokounmpo mette a referto 27 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, ma non basta a Milwaukee per evitare il ko).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

