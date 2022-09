BOLOGNA (ITALPRESS) – La Commissione cultura, scuola, formazione, lavoro, sport e legalità approva, anche per quest’anno i contributi per manifestazioni storiche inserite nel calendario delle manifestazioni storiche regionali. Due le tipologie di spese sostenute ammesse a contributo per un bando che andrà a scadenza il prossimo 10 ottobre ma che aumenta le percentuali di contributo fino all’80% per i progetti più importanti e fino al 60% per quelli meno impattanti. Per tutti, le spese ammissibili a contributo dovranno riguardare attività svolte nel corso del 2022 e per fatture onorate fino al 31 gennaio 2023. I progetti pervenuti, saranno analizzati secondo 4 categorie (valore storico-culturale, capacità di attrazione, forza aggregativa e livello di sinergia con il territorio limitrofo) e a ciascuno verrà assegnato un punteggio che equivarrà alla percentuale del contributo concesso.

Il Partito democratico ha espresso soddisfazione “per l’aumento della percentuale dei contributi riconosciuti e per la prosecuzione di un lavoro che fin dal 2017 sta contribuendo a riqualificare e migliorare importanti manifestazioni-storico-culturali”. Anche la Lega, nel chiedere la conferma dei 300 mila euro stanziati in questa fase, ha approvato esplicitamente il bando.

foto: ufficio stampa Regione Emilia-Romagna

(ITALPRESS).