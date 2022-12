ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Marco Vincenzi, ha approvato oggi la proposta di legge regionale numero 353 del 24 novembre 2022, concernente il rendiconto generale della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021, e la proposta di deliberazione consiliare numero 89 del primo dicembre 2022, concernente il rendiconto consolidato Giunta-Consiglio 2021.

Entrambi i provvedimenti sono stati illustrati dal vicepresidente della Regione Daniele Leodori che, con riferimento alla proposta di legge numero 353, approvata a maggioranza, ha detto che si poteva ora procedere ad approvazione, atteso che i rilievi della Corte dei conti che sono rimasti in sospeso non incidono ormai più sui saldi del 2021. La proposta di legge si compone di 14 articoli, di cui l’ultimo con allegati.

In apertura di seduta, tra le varie comunicazioni all’Aula del presidente, vi era stata quella della proclamazione a consiglieri regionali di Giacomo Moscati e di Barbara Di Rollo.

“Oggi il Consiglio regionale del Lazio ha approvato il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2021 e il Rendiconto consolidato Giunta- Consiglio 2021. Si tratta di documenti che testimoniano ancora una volta l’importanza del lavoro svolto dall’amministrazione Zingaretti. In questi 10 anni abbiamo costruito un percorso che ha messo al centro i cittadini e le imprese, con l’attenzione sempre rivolta ai settori chiave dell’attività regionale, tra i quali segnaliamo: sanità, trasporti, abitare, transizione ecologica. Grazie al Presidente Daniele Leodori e a tutte le consigliere e ai consiglieri di maggioranza e opposizione per il lavoro svolto” ha commentato Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.

– foto: ufficio stampa Consiglio Lazio

(ITALPRESS).