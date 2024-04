ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Sebastian Ogier ha vinto il Rally di Croazia, quarto appuntamento stagionale del Mondiale Wrc. Il francese della Toyota GR Yaris è balzato dal terzo al primo posto assoluto mettendosi dietro il compagno di squadra Elfyn Evans che ha chiuso con un distacco di 9″7 e il belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). Dopo tre giorni di competizione testa a testa sulle strade asfaltate piene di spettatori intorno alla capitale Zagabria, la vittoria sembrava destinata a uno tra Neuville ed Evans. Tuttavia verso la seconda tappa di quest’ultima giornata la situazione si è improvvisamente ribaltata. Neuville è arrivato troppo velocemente in una curva a sinistra scivolando largo prima di risalire una sponda e finire contro un albero. L’impatto ha distrutto il pacchetto aerodinamico posteriore della sua Hyundai ma, cosa più importante, gli è costato quasi 25 secondi.

Ignaro del problema del suo rivale, Evans ha valutato male una stretta curva a destra nella stessa tappa ed è andato in testacoda, perdendo 20 secondi mentre cercava di puntare la sua macchina nella giusta direzione. Ciò significa che Ogier, che aveva occupato il terzo posto sin dalla tappa di apertura di venerdì mattina, ha improvvisamente guadagnato un vantaggio di 9,1 secondi a due tappe dalla fine. A differenza dei suoi colleghi, Ogier non ha commesso errori e ha tenuto a bada il compagno di squadra della Toyota Evans e ha vinto il suo secondo Rally di Croatia, la prima in stazione e il 100esimo podio WRC. In classifica Neuville mantiene inalterato il suo margine nei confronti di Elfyn Evans. Il belga comanda con 86 punti contro gli 80 del rivale.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).