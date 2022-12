ROMA (ITALPRESS) – Nella sede del Vicariato di Roma, il Presidente Vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, hanno preso parte, insieme al Cardinale Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la Diocesi di Roma, alla firma dell’accordo per il Progetto Officina delle Opportunità, promosso dalla Caritas Diocesana di Roma.

L’intesa, prevista per il triennio 23-25, coinvolge Vicariato di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale nel servizio di accompagnamento, orientamento e inserimento lavorativo.

Questa iniziativa parte dal periodo giugno 2020-luglio 2021, quando queste tre figure hanno dato vita, su sollecitazione di Papa Francesco, al Fondo “Gesù Divino Lavoratore”. Sulla scia di questo accordo nasce l’Officina che ha l’obiettivo di consolidare la collaborazione tra le parti. II Progetto parte dalla consapevolezza che sia fondamentale continuare a offrire sostegno e accompagnamento socio-lavorativo ai soggetti economicamente più vulnerabili. Per fare ciò, le risorse verteranno sulla costituzione di un apposito Fondo, con una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro, gestito da Caritas Roma e monitorato da un Comitato di Garanzia composto dai rappresentanti delle parti, nel quale confluiranno le risorse finanziarie stanziate da ciascuna di esse. Caritas Roma, Roma Capitale e Regione Lazio provvederanno ognuno con uno stanziamento di 500 mila euro.

Gli interventi riguarderanno le risorse del Fondo che verranno utilizzate per l’erogazione di sostegni economici per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro, tramite interventi quali: tirocini, corsi di formazione, promozione dell’autoimprenditorialità.

“Crediamo che questo sia un momento importante – ha sottolineato Daniele Leodori -. Proviamo nel triennio 23-25 a dare un segnale di attenzione alle categorie più fragili. Con 1 milione e mezzo non riusciremo a risolvere tutti i problemi però riusciremo a dare l’idea che c’è un’attenzione rispetto ad alcune condizioni particolari”. E’ importante “Provare a immaginare delle forme innovative di politiche attive per l’inserimento di lavoro. Ai grandi numeri ci si arriva partendo dalle cose semplici”. Leodori ha aggiunto che l’intenzione è di “Reintrodurre nel mondo del lavoro anche quelle persone che hanno perso il lavoro magari non più giovanissimi e che costituiscono il segmento lavorativo più difficile”. Ciò “si affianca al Piano Regionale per il contrasto alla povertà”.

Gualtieri ha parlato di “lavoro e impegno comune, che sempre più dobbiamo intraprendere insieme. Sosteniamo il lavoro straordinario di Caritas per aiutare percorsi di inserimento lavorativo di chi è in difficoltà e che potrà con queste risorse metterli in condizioni di frequentare corsi di formazione e adeguare le loro competenze. Siamo consapevoli che i numeri chiedono lavoro più ampio ma conta non solo la quantità ma anche il modello che cerchiamo di integrare”. Si tratta di “una grande alleanza per aiutare le persone”, ha aggiunto il Sindaco, che ha fatto riferimento poi alla presentazione di oggi al Campidoglio, prima dell’incontro al Vicariato, di un piano di accoglienza, oltre l’emergenza freddo, per le persone fragili. “Vedo una ideale complementarietà tra il Piano presentato oggi e questa grande idea dell’Officina”.

Il Sindaco Gualtieri ha ricordato, inoltre, che Roma Capitale ha deciso di “devolvere alla Caritas i risparmi che derivano dall’accensione dell’albero di Piazza Venezia alimentato con l’energia solare” per un totale di 100 mila euro.

Secondo De Donatis si vuole “Attivare una rete virtuosa di collaborazioni, per contribuire a quel bene comune insito nella possibilità di ridare: dignità e dunque inserimento sociale e lavorativo a quanti vivono nell’incertezza o nella precarietà per il loro futuro”.

