ROMA (ITALPRESS) – “E’ il terzo anno che la Calabria sperimenta con successo un’azione utile a generare deterrenza contro gli idioti che incendiano i boschi della Calabria. Ho pensato di fare una control room con dei droni comandati che riescono a beccare gli incendiari, lo scorso anno ne abbiamo segnalati ai carabinieri 240. Questo ha generato una fortissima deterrenza, è chiaro che non si azzerano gli incendi però questa azione ci ha consentito di ridurne notevolmente il numero”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a Morning News su Canale 5. “Le pene non sono sempre così certe da determinare davvero la deterrenza necessaria, ma certamente non si può stare mani in mano. Noi abbiamo sviluppato anche un sistema che ci consente di capire in maniera preventiva dove si possono sviluppare gli incendi, abbiamo visto che spesso si sviluppano nello stesso periodo dell’anno, allora abbiamo concentrato droni e mezzi per lo spegnimento degli incendi in ragione di questa mappa preventiva”, spiega.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).

