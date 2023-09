Occhiuto “La macroregione del Mediterraneo può dare grandi opportunità

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Ho proposto, in qualità di coordinatore della commissione Intermediterranea, la creazione della macroregione del Mediterraneo, un insieme delle regioni di frontiera che condividano gli stessi problemi e le stesse opportunità”. Lo ha dichiarato il Presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a margine degli incontri istituzionali tenutisi a Bruxelles. “Ci sono alcuni temi come i cambiamenti climatici, che portano a desertificazione e siccità, e il grande tema dei flussi migratori, che meritano di essere affrontati in una logica di insieme tra queste regioni così da trovare una strategia comune per affrontarli”, ha spiegato Occhiuto. xf4/pc/gsl