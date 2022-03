CATANZARO (ITALPRESS) – “Sul turismo stiamo investendo molto perchè può essere una parte importante per il Pil della Calabria”. Con questo messaggio il presidente della giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, ha presentato alla cittadella regionale di Catanzaro il nuovo piano che, fino al 2026, delinea strategie e programmi per la ripartenza del settore dopo l’emergenza Covid. “L’obiettivo è far arrivare un numero sempre maggiore di turisti – ha rimarcato Occhiuto – per questo ho avuto interlocuzioni con l’Ad di Ita, stiamo cercando di acquisire le quote di Sacal e di aprire un dialogo con Ferrovie. Ma è importante anche avere contenuti da promuovere in un ambito di marketing territoriale e il paesaggio è un aspetto fondamentale. Sul mare stiamo lavorando per rendere più efficiente la depurazione, con un progetto sperimentale avviato da Tortora a Nicotera. L’auspicio è quello di avere un mare più pulito già nella prossima estate, abbiamo 800 chilometri di costa che bisogna saper promuovere e comunicare ai turisti”.

Nel corso della conferenza stampa è stata annunciata l’istituzione del nuovo Dipartimento dedicato al turismo che andrà di pari passo con la mobilità. L’assessore al ramo, Fausto Orsomarso, ha comunicato che la prossima iniziativa, prevista per il 24 e 25 marzo, sarà la prima edizione degli Stati generali del turismo: “Un momento di proposta e di confronto con stakeholder e territori, le cui le risultanze troveranno spazio nel piano regionale di sviluppo turistico sostenibile 2022-2024. Abbiamo, inoltre, scelto dei Paesi target per l’istituzione dei “Calabria Village”, ovvero California e Texas negli Usa, Lipsia per consolidare il mercato tedesco, e Londra. Nel 2019 le presenze estere si attestarono intorno al 6% , un dato che ci suggerisce la direzione verso cui investire per promuovere il nostro brand. A questo si aggiunge la necessità di intercettare ancora di più il mercato nazionale, per farlo c’è bisogno di una capacità di analisi diversa, fondata sui numeri”.

Nell’ottica della promozione turistica agirà anche la nuova Film Commission: “Abbiamo pensato insieme di modificarne la mission – ha continuato Occhiuto – come accade in altre regioni. Potenziare la Film Commission facendola diventare anche l’agenzia regionale del turismo è una proposta che riprende, inoltre, l’idea già cara a Jole Santelli di raccontare le bellezze della Calabria come uno straordinario set”.

