VENEZIA (ITALPRESS) – “Una buona notizia, che dimostra con quanto impegno, dedizione e perizia ogni ingranaggio stia lavorando per dare al più presto a Padova, al Veneto, all’Italia, uno dei più importanti poli ospedalieri del mondo, il nuovo Policlinico a Padova Est”.

E’ soddisfatto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per la velocizzazione dell’iter per la realizzazione del nuovo Policlinico Universitario Patavino, la cui progettazione definitiva sta viaggiando in anticipo sui tempi previsti e sarà pronta nelle prime settimane del nuovo anno.

“Significa – aggiunge Zaia – avere a disposizione tra pochissimo tutta la più dettagliata programmazione degli interventi, di cosa serve e di dove andrà realizzato. Da semplici carte generiche che trovai arrivando in Regione – ricorda – di strada ne abbiamo percorsa tanta e la prima pietra si avvicina. Già ora ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno a questa vera e propria impresa, dato che si sta realizzando in Veneto la più grande opera sanitaria attualmente conosciuta anche a livello internazionale”.

“Già oggi, con il complesso del Giustinianeo – prosegue il Governatore – a Padova abbiamo il più grande ospedale per posti letto d’Italia. E quando nascerà Padova Est il polo sanitario padovano potrà contare su quasi 1.700 posti letto. Proprio Padova Est – prosegue – avrà una caratteristica pressochè unica, perchè fonderà in sè stesso un’altissima qualità clinica e di cura, la ricerca, un’enorme capacità di presa in carico dei pazienti con i suoi oltre 900 posti letto. Una realizzazione che entrerà nella storia della sanità nazionale e internazionale. Già oggi il Veneto ne è fiero”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).