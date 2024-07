ROMA (ITALPRESS) – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ospitato, presso la sede centrale, una delegazione dell’Autorità Doganale Libica accompagnata da alti ufficiali della Guardia di Finanza per un tavolo tecnico che ha visto riuniti i Direttori e Dirigenti delle Direzioni Accise, Antifrode e Dogane e finalizzato alla promozione di nuove attività di cooperazione in Libia.

In linea con gli indirizzi della politica estera del nostro Paese, l’iniziativa intende rinforzare un rapporto di collaborazione nel settore doganale che ha già visto, in passato, l’Agenzia protagonista di concrete azioni di assistenza e formazione per i funzionari doganali libici. Nel corso dei colloqui, è stata manifestata la volontà da entrambe le parti di rilanciare la collaborazione tecnica e amministrativa, tramite specifici progetti di assistenza che vedranno altresì il coinvolgimento diretto della Guardia di Finanza.

All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti dell’International Centre for Migration Policy Development, organizzazione attiva nella cooperazione internazionale e partner della Commissione europea in iniziative di assistenza nel Mediterraneo.

A seguire, la delegazione libica ha visitato gli uffici doganali presso l’aeroporto di Fiumicino dove sono state illustrate le procedure di controllo congiunte svolte da ADM e Guardia di Finanza, ad ulteriore dimostrazione delle sinergie esistenti.

La visita rappresenta un ulteriore tassello del sostegno offerto dalle istituzioni italiane alla Libia, nel difficile contesto geopolitico della regione mediterranea, area di estremo interesse per i traffici commerciali e di forte pressione migratoria. Essa segue, a pochi mesi di distanza, il corso di formazione tenutosi nel febbraio 2024 a Roma per i funzionari delle dogane libiche, in materia di contrasto al traffico illecito di medicinali da personale ADM, AIFA, Ministero della Salute, Carabinieri e Guardia di Finanza.

– foto ufficio stampa ADM –

(ITALPRESS).