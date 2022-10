MILANO (ITALPRESS) – – A tre anni dal lancio della famiglia di pneumatici Scorpion dedicati al mondo MTB, Pirelli completa la gamma con due prodotti gravity progettati per le più impegnative gare di Enduro (EN) e Downhill (DH). Scorpion Race DH ed EN nascono dalla collaborazione tra Pirelli e una star della specialità Downhill: il francese Fabien Barel, tre volte campione del mondo e sette volte campione nazionale DH. La sua esperienza, sensibilità di guida e competenza tecnica, unite al know-how Pirelli ha portato alla definizione di una gamma gravity racing completa per soddisfare le esigenze di qualsiasi team o atleta di alto livello. La nuova linea, disponibile a partire dagli inizi del 2023, è l’apice di un processo di progettazione, prototipazione, test, feedback e validazioni sul campo durato quasi due anni. Il risultato è un’offerta capillare di prodotti in grado di esaltare le prestazioni dei moderni mezzi da DH e rispondere alle esigenze più sofisticate di atleti e squadre di DownHill ed Enduro, così come degli amatori più evoluti che non rinunciano al sapore delle competizioni.

Già testati dai collaudatori Pirelli e in gara dagli atleti sponsorizzati da Pirelli nei circuiti EWS (Enduro World Series) e UCI WORLD CUP DH sin dal 2021, i nuovi pneumatici Scorpion Race DH e EN sono caratterizzati da quattro nuovi disegni battistrada, due nuovi diversi tipi di carcassa e una nuova mescola specificamente ingegnerizzata per l’uso racing.

