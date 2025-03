Nuovi finanziamenti per il turismo montano

ROMA (ITALPRESS) - “Montagna Italia” è l’intervento con cui il Ministero del Turismo ha stanziato oltre 88 milioni di euro per rilanciare il settore attraverso programmi di investimento mirati. Dal progetto sostenibile sul sentiero Italia CAI in Piemonte a “HighWellness-South Italy” in Calabria, “Montagna Italia” ha riscosso un enorme seguito, registrando 326 progetti presentati, di cui ben 57 sono stati ammessi a finanziamento. Per il ministro Daniela Santanchè questa iniziativa è uno dei tasselli della più ampia strategia che il Ministero sta attuando a supporto del turismo montano e sostenibile, mettendo a disposizione 510 milioni, tra fondi per impianti di risalita e innevamento artificiale e sostegni alle imprese turistico-ricettive, termali e ristorative della dorsale appenninica. In particolare, con ‘Montagna Italia’, che tra l’altro destina l’80% delle risorse al Sud e il 20% al Centro-Nord, si punta a sostenere tutte le attività imprenditoriali presenti sul territorio nazionale, promuovere sia le attività di rete tra le imprese che il partenariato pubblico-privato e far leva sul Tourism Digital Hub per amplificare la diffusione e la visibilità delle iniziative attraverso l’innovazione digitale. /gtr